Nvidia renonce au rachat de ARM

C’était dans l’air depuis quelques semaines, mais cette fois, la décision de Nvidia est définitive. Un communiqué de presse de Nvidia confirme l’abandon du rachat de ARM. L’affaire remonte à 2020, lorsque Nvidia met près de 40 milliards de dollars sur la table pour racheter ARM au japonais Softbank. Rapidement, les régulateurs s’intéressent au dossier : le rachat risquerait de placer Nvidia dans une position bien trop dominante par rapport à ses concurrents. La FTC lance son enquête puis porte plainte pour bloquer le rachat tandis que les britanniques accentuent la pression.

Le rachat semblait de plus en plus compromis au fil des mois et c’est presque sans surprise que l’on apprenait en janvier de cette année que Nvidia était sur le point de lâcher l’affaire pour de bon. Finalement, le rachat est donc bel et bien annulé. « Les parties ont convenu de résilier l’accord en raison d’importants défis réglementaires empêchant la réalisation de la transaction, malgré les efforts de bonne foi des parties » a ainsi déclaré Jensen Huang, fondateur et CEO de NVIDIA. Même son de cloche du côté de Softbank : « Je tiens à remercier Jensen et son équipe talentueuse chez NVIDIA d’avoir essayé de réunir ces deux grandes entreprises et je leur souhaite beaucoup de succès » affirme en écho Masayoshi Son, fondateur et CEO de SoftBank.

A noter que Softbank planifierait une vente en bourse d’ARM via une IPO, une façon comme une autre de se débarrasser d’une société jugée inutile dans la nouvelle stratégie de l’opérateur japonais.