Nvidia pourrait renoncer au rachat de ARM

Si l’on en croit le très sérieux Bloomberg (rapporté par Reuters), Nvidia serait très proche de renoncer au rachat du britannique ARM. En 2020, le fabricant de GPU avait mis sur la table 35,5 milliards d’euros afin de récupérer ARM dans son giron, une opération qui s’est très vite retrouvée dans le collimateur des autorités de régulation de plusieurs pays, notamment aux Etats-Unis (la FTC cherche à bloquer le rachat), en Angleterre, et même en Europe (qui a ouvert une enquête).

Face à l’ampleur des batailles juridiques à mener, Nvidia aurait donc préféré jeter l’éponge, allant jusqu’à avertir ses différents partenaires que la clôture du rachat était désormais une option peu probable. On note que parallèlement aux états d’âmes de Nvidia, l’opérateur japonais SoftBank préparerait activement l’IPO de ARM (introduction en bourse), ce qui pourrait accroitre considérablement la valeur de rachat de la société et donc la mettre encore plus à l’abri d’une OPA. Pour rappel, tous les processeurs mobiles actuels (de l’Exynos au Snapdragon en passant par le Ax d’Apple) sont basés sur l’architecture ARM.