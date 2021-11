Rachat de ARM par Nvidia : le gouvernement britannique lance officiellement une seconde enquête anti-trust

La fuite était donc crédible. Le gouvernement du Royaume-Uni vient de lancer une seconde enquête, cette fois de grande ampleur, concernant le rachat de ARM (une société basée à Cambridge) par Nvidia. La secrétaire au Digital et à la culture Nadine Dorries a ordonné l’ouverture de la phase 2 de l’enquête. Cette phase doit permettre de recueillir des éléments qui seront analysés par le Competition and Markets Authority (le régulateur anti-trust), ce dernier devant rendre son avis final d’ici les 24 prochaines semaines. Le régulateur se penchera notamment sur les possibles dérives anti-concurrentielles liées au rachat mais aussi sur les risques pour la sécurité nationale.

Le porte parole de Nvidia rapidement a réagi aux micros de la CNBC, déclarant : « Nous prévoyons de répondre aux opinions initiales de la CMA sur l’impact de la transaction sur la concurrence, et nous continuerons de travailler avec le gouvernement britannique pour résoudre ces problèmes. Le processus de la phase 2 nous permettra de démontrer que la transaction contribuera à accélérer Arm et à stimuler la concurrence et l’innovation, y compris au Royaume-Uni. »

Outre l’Angleterre, le rachat de ARM par Nvidia est aussi scruté à la loupe par les régulateurs américains, chinois et européens.