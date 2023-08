Google abandonne l’idée de Chromebook gaming avec des cartes graphiques Nvidia

Ceux qui attendaient un Chromebook orienté vers les jeux avec notamment des cartes graphiques venant de Nvidia vont être déçus d’apprendre que le projet a été abandonné par Google. C’est fort dommage pour les gamers.

L’année dernière, 9to5Google avait évoqué ces ordinateurs Chromebook pour les gamers qui étaient en préparation et avaient la particularité d’avoir des GPU Nvidia, pour avoir toujours plus de puissance graphique et ainsi faire tourner de nombreux jeux. Il était notamment qu’un ordinateur avec un processeur Intel de 13e génération et la carte graphique GeForce RTX 4050.

Ces espoirs semblent toutefois avoir été mis de côté. Le site About Chromebooks a repéré que plusieurs projets de Chromebook avec Nvidia (y compris les modèles spécifiques qui ont fait l’objet de rumeurs l’année dernière) ont été annulés. C’est en jetant un coup d’œil au code de Google que l’on constate l’abandon de ces machines.

Ce sera probablement une déception pour les fans de ChromeOS (système d’exploitation sur un Chromebook) qui attendaient une excellente expérience de jeu. Malgré la mort de Google Stadia, la communauté a manifesté un certain enthousiasme pour des plateformes telles que Steam et GeForce Now de Nvidia, qui étaient préinstallées sur les modèles annoncés en octobre.

Pour l’instant, vous pouvez vous contenter du Chromebook 516 GE d’Acer qui propose notamment un écran avec un affichage de 120 Hz, un clavier tactile et le support du Wi-Fi 6E.