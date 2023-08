Ant-Man, Indiana Jones… le patron de Disney admet que les scores au box-office ont été décevants

Disney vit une année compliquée en ce qui concerne ses films et les résultats au box-office, suite à plusieurs échecs. Le seul qui s’en sort bien est Les Gardiens de la Galaxie Vol 3. Mais pour les autres comme Ant-Man et la Guêpe : Quantumania, Indiana Jones et le Cadran de la destinée ou encore Le Manoir hanté, c’est décevant, comme l’admet Bob Iger, le patron de Disney.

2023 est une année compliquée pour Disney

Suite aux résultats financiers du Disney, Bob Iger a proposé de « mettre un peu les choses en perspective » lorsqu’il a été questionné sur la façon dont son groupe comptait améliorer les résultats. Il a répondu :

Le studio a connu un parcours extraordinaire au cours de la dernière décennie, peut-être le plus grand parcours qu’un studio ait jamais connu, avec plusieurs succès d’un milliard de dollars, dont, soit dit en passant, deux relativement récents. L’un d’entre eux en particulier, Avatar : La voie de l’eau, et les Gardiens de la galaxie 3, qui a rapporté environ 850 millions de dollars au box-office mondial, ont également enregistré de très bons résultats. Cela dit, la performance de certains de nos films récents a certainement été décevante et nous ne prenons pas cela à la légère. Comme vous pouvez vous y attendre, nous nous efforçons d’améliorer la qualité et les performances des films que nous sortons. C’est un point sur lequel je travaille en étroite collaboration avec le studio. Je m’engage personnellement à y consacrer plus de temps et d’attention.

Pour Indiana Jones et le Cadran de la destinée par exemple, le score au box-office mondial est de 369,61 millions de dollars. Le budget du film frôle les 300 millions de dollars. Vu sous cet angle, on pourrait se dire que c’est un succès sachant que le box-office est de 369,61 millions de dollars. Mais ce n’est pas le cas, du tout même. Le budget ne comprend pas le coût pour toute la campagne marketing. De plus, Disney (ou n’importe quel autre studio) ne touche pas 100% de la somme sur les places de cinéma.

Le prochain gros projet de Disney sera un film du MCU, à savoir The Marvels. Il sortira au cinéma le 8 novembre prochain. Va-t-il connaître un succès ? Réponse dans quelques mois. L’image de Marvel s’abîme depuis un moment et la récente série Secret Invasion, qui est la plus mal notée du MCU, ne va pas aider.