Secret Invasion mal notée : le réalisateur de la série Marvel réagit aux mauvaises critiques

Secret Invasion, la dernière série Marvel en date qui se focalise sur Nick Fury (Samuel L. Jackson), s’est terminée cette semaine sur Disney+ avec son 6e épisode. Malheureusement, les critiques sont assez mauvaises pour l’ensemble de la série et tout particulièrement pour le dernier épisode. Ali Selim, le réalisateur, a réagi lors d’une interview avec Variety.

À la question de savoir ce qu’Ali Selim a pensé des mauvaises critiques pour Secret Invasion, il répond :

Oh, je ne lis pas les critiques. Avec tout le respect. En ce qui me concerne, je considère tout le travail de narration que je fais comme un dialogue avec le public. Lorsque la série est terminée et qu’elle est diffusée sur l’écran, c’est ma moitié du dialogue. Et le public commence alors sa moitié de réponse. Je pense que c’est précieux, mais je ne sais pas. Je ne sais pas comment répondre à la question.

Je ne me sens pas mal à l’aise face à des critiques mitigées. Si les critiques étaient unanimement bonnes, tous les films rapporteraient 10 milliards, voire 1 000 milliards de dollars, n’est-ce pas ? Les projets trouvent un écho auprès de différentes personnes, à différents moments et pour différentes raisons. Marvel a une base de fans très dévoués, voire enragés, qui ont des attentes et qui mettent un pouce vers le bas lorsqu’elles ne sont pas satisfaites ou vont dans l’autre sens.

Je ne sais pas : est-ce notre boulot de répondre à leurs attentes ? Ou de raconter l’histoire que nous racontons ? C’est donc une question délicate. J’adorerais que tout le monde l’aime, mais je n’ai pas non plus cette attente, donc je me réjouis de l’accueil qui lui a été réservé.