Secret Invasion : nouvelle bande-annonce pour la série Marvel avec Nick Fury

Marvel a mis en ligne une nouvelle bande-annonce pour Secret Invasion, la prochaine série du MCU qui sortira le 21 juin sur Disney+. Elle tournera autour du personnage de Nick Fury, incarné par Samuel L. Jackson. Pour rappel, le premier trailer avait été publié en septembre.

Dans Secret Invasion, qui se déroule dans le MCU actuel, Nick Fury apprend l’existence d’une invasion clandestine de la Terre par une faction de Skrulls métamorphes. Nick Fury rejoint ses alliés, dont Everett Ross, Maria Hill et le Skrull Talos, qui s’est créé une vie sur Terre. Ensemble, ils se lancent dans une course contre la montre pour contrecarrer l’invasion imminente des Skrulls et sauver l’humanité.

La bande-annonce montre que l’ambiance générale de la série se veut plus sombre que les programmes habituels de Marvel. Il est par ailleurs possible que ce soit la dernière apparition de Nick Fury à l’écran, mais rien n’est confirmé pour le moment.

Le casting comprend Samuel L. Jackson, Emilia Clarke, Olivia Colman, Ben Mendelsohn, Cobie Smulders, Martin Freeman, Kingsley Ben-Adir, Charlayne Woodard, Killian Scott, Samuel Adewunmi, Dermot Mulroney, Christopher McDonald, Katie Finneran et Don Cheadle.

Secret Invasion, réalisée par Ali Selim, fera ses débuts sur Disney+ le 21 juin prochain. Il y aura seulement six épisodes, avec un rythme d’un épisode par semaine. La durée de chaque épisode n’est pour le moment pas précisée.