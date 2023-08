Un film GTA ou Red Dead Redemption n’est pas prévu selon Take-Two (Rockstar)

Les adaptations de jeux vidéo en films ou séries se multiplient, avec Super Mario Bros, Uncharted et Gran Turismo en ce qui concerne les longs-métrages, et The Last of Us côté programme TV. Et qu’en est-il d’un film Grand Theft Auto (GTA) ou Red Dead Redemption ? Malheureusement pour les fans, ce n’est pas prévu.

Strauss Zelnick, le patron de Take-Two, la maison-mère de Rockstar Games qui développe les jeux Grand Theft Auto, un film GTA ou Red Dead Redemption n’est pas du tout prévu. Il a évoqué le sujet de l’appel téléphonique qui a suivi la publication des résultats financiers trimestriels de son groupe.

Il a salué le succès au box-office de Super Mario Bros le film et de la série The Last of Us sur HBO, mais il pense que l’économie du secteur du cinéma et de la télévision reste difficile, avec beaucoup plus d’échecs que de réussites.

« Nous n’allons pas utiliser notre situation financière pour investir dans des projets cinématographiques et télévisuels. Il s’agit généralement de catégories d’actifs très difficiles à gérer, que je connais bien », a déclaré Strauss Zelnick. Il a souligné qu’en dépit de quelques succès retentissants, l’adaptation de jeux vidéo au cinéma et à la télévision s’est soldée par de nombreux échecs financiers.

L’idée est de donc de continuer à se focaliser en grande partie sur le secteur du jeu vidéo. Malgré tout, il est bon de rappeler qu’un film Borderlands, qui s’inspire du jeu développé par 2K Games (qui appartient à Take-Two) est prévu en 2024.