Gran Turismo : nouvelle bande-annonce pour le film de course basé sur le jeu vidéo

Une nouvelle bande-annonce a vu le jour pour Gran Turismo, le prochain film distribué par Sony qui se base sur le jeu vidéo du même nom. La première avait été proposée au printemps.

Le synopsis du film est le suivant :

Le jeune Jann Mardenborough est fan d’automobile depuis l’enfance et joueur assidu des jeux vidéo Gran Turismo. Il va ensuite appliquer ses compétences à des compétitions du monde entier sur la route pour devenir un véritable pilote de voiture de course. Il va être entrainé par Jack Salter.

Un élément intéressant avec le film Gran Turismo, c’est qu’il ne s’agit pas d’une simple adaptation de jeu vidéo : elle est basée sur une histoire vraie. En 2008, Sony s’est associé à Nissan pour créer la GT Academy, une académie de formation qui offrait aux joueurs de Gran Turismo l’opportunité réelle de se former au métier de pilote de course professionnel. Jann Mardenborough était l’un de ces joueurs, qui est devenu par la suite un pilote professionnel couronné de succès. Le programme, qui a remporté plusieurs prix et a réussi à former un certain nombre de pilotes professionnels, s’est achevé en 2016.

Le casting du film comprend Archie Madekwe, David Harbour, Orlando Bloom, Djimon Hounsou ou encore Geri Halliwell-Horner. Le long-métrage sortira le 9 août prochain au cinéma.