Gran Turismo : première bande-annonce pour le film

Après le jeu vidéo, place au film Gran Turismo. Sony dévoile aujourd’hui la bande-annonce de sa célèbre franchise de courses qui va être adoptée pour le grand écran. Il y avait eu un teaser en janvier.

Le réalisateur Neil Blomkamp, qui a notamment réalisé District 9 et Elysium, s’éloigne de son sujet habituel de science-fiction pour s’attaquer au film de course sportive. Inspiré d’une histoire vraie, le film Gran Turismo suit un jeune adolescent obsédé par le jeu vidéo de course et qui, peu à peu, utilise sa manette sur un circuit réel dans l’espoir de devenir un pilote de course professionnel. Archie Madekwe incarne le personnage principal du film, David Harbour est son entraîneur de course, Djimon Hounsou est le père de l’adolescent et Orlando Bloom est un responsable du marketing dans le domaine du sport automobile. Darren Barnet joue le rôle d’un pilote respecté de la GT Academy qui se sent menacé par le succès grandissant de l’adolescent.

La franchise de jeux vidéo de simulation de course a débuté en 1997 avec un jeu éponyme du développeur Polyphony Digital, mené par Kazunori Yamauchi. Les jeux mettent l’accent sur le réalisme, les simulations reflétant l’apparence et les performances réelles des véhicules sous licence. Depuis ses débuts en 1997, la franchise a accumulé 14 jeux et ses ventes de plus de 80 millions d’unités en ont fait la franchise de jeux vidéo la plus vendue pour Sony et la marque PlayStation.

Le film Gran Turismo sortira au cinéma le 9 août 2023.