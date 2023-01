Gran Turismo : un teaser pour le film, et GT7 jouable en VR pour le lancement du PSVR 2

L’increvable Gran Turismo (oui, il y a un jeu de mot), était déjà la franchise la plus populaire de la PlayStation, une popularité qui sera peut-être boostée encore un peu plus par la sortie du film basé sur le jeu. Le premier teaser de Gran Turismo, le film de Neill Blomkamp, a été diffusé lors de la conférence Sony du CES 2023. Cette courte séquence nous dévoile quelques uns des acteurs principaux du métrage, tous enthousiastes bien sûr d’avoir pris place dans le baquet de ces beaux bolides (enfin, pour ceux qui auront vraiment pris place dans les baquets, n’oublions pas les doublures/vrais pilotes). Niveau casting, c’est du très lourd, avec notamment Orlando Bloom (Le Seigneur des Anneaux) et David Harbour (Stranger Things) en tête d’affiche.



L’autre info GT du jour, c’est l’annonce, toujours lors de la conf du CES, d’une mise à jour de GT 7 pour le lancement du casque PSVR 2 le 22 février prochain. Vous l’aurez deviné : cette mise à jour gratuite permettra de jouer en VR à GT7 avec le casque PSVR2. Une belle initiative de la part de Sony, qui vient contrebalancer (un peu) l’absence de compatibilité entre les jeux du PSVR 1 et le PSVR 2.