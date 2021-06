Borderlands, le film : fin du tournage, et une image du robot sarcastique Claptrap

Claptrap fait le clap de fin. Borderlands le film, adaptation du célèbre FPS looter-shooter de Gearbox Software, passe en phase de post-production. Toutes les scènes du film (avec des acteurs) ont été tournées et l’on connait donc désormais le look live-action du petit robot sarcastique Claptrap. Il reste encore à rajouter les effets numériques et les inserts en CGX avant de voir le vrai bout du métrage. Randy Pitchford, le boss de Gearbox, estime d’ailleurs que cette phase de post-prod sera substantielle et qu’il convient déjà de s’armer de patience.

Claptrap rolling in hot with news from the set of the @BorderlandsFilm!

Filming for the #BorderlandsMovie has wrapped! pic.twitter.com/5AbV5ydk82

— GearboxOfficial (@GearboxOfficial) June 22, 2021