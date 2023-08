Uncharted 2 : la suite pourrait bien voir le jour selon le producteur du film

Le film Uncharted avec Tom Holland dans le rôle de Nathan Drake va-t-il avoir le droit à une suite ? C’est fort possible si l’on en croit Charles Roven, qui a été un producteur du long-métrage de 2022.

C’est lors d’une interview avec The Hollywood Reporter qu’il a glissé l’information sur le potentiel Uncharted 2. À la question de savoir s’il existait un désire de faire la suite, il répond :

Oh oui ! Nous avons passé un très bon moment avec ce film. Les fans ont vraiment aimé le film et les gens qui ne connaissaient rien au jeu ont vraiment aimé le film. Nous cherchons vraiment à en faire un autre.

Il n’y a pas aucune autre information pour le moment. Il est donc difficile de savoir quelle serait la potentielle histoire et avec quels personnages.

En France, le film Uncharted a obtenu la note de 3,3 sur 5 de la part du public sur AlloCiné. Sur Rotten Tomatoes, le taux de satisfaction est de 90%. Sur Metacritic, la note est de 6,2 sur 10. Pour rappel, voici le synopsis :

Nathan Drake, voleur astucieux et intrépide, est recruté par le chasseur de trésors chevronné Victor « Sully » Sullivan pour retrouver la fortune de Ferdinand Magellan, disparue il y a 500 ans. Ce qui ressemble d’abord à un simple casse devient finalement une course effrénée autour du globe pour s’emparer du trésor avant l’impitoyable Moncada, qui est persuadé que sa famille est l’héritière légitime de cette fortune. Si Nathan et Sully réussissent à déchiffrer les indices et résoudre l’un des plus anciens mystères du monde, ils pourraient rafler la somme de 5 milliards de dollars et peut-être même retrouver le frère de Nathan, disparu depuis longtemps… mais encore faudrait-il qu’ils apprennent à travailler ensemble.