Board Game : le RPG culte Donjons & Dragons bientôt sublimé par l’IA ?

Donjons & Dragons, le RPG de table devenu culte dans les années 80, garde les stigmates de son époque et de son genre. Les règles complexes du JDR – on ne s’en rend pas compte lorsqu’on y plonge dedans comme un passionné à 14 ans – ont malheureusement laissé sur le rivage bien des joueurs potentiels finalement rebutés par le volume des règles à respecter. Ces blocages anciens pourraient bientôt devenir de l’histoire ancienne : Hasbro a décidé de s’associer à Xplored, le concepteur du plateau digital multi-jeux Teburu, pour moderniser en profondeur Donjons & Dragons (et d’autres jeux Hasbro).

Adam Biehl, le vice-président d’Hasbro, estime que partenariat offrira « un gameplay innovant à nos joueurs et fans, des extensions digitales sans limites aux jeux physiques, une facilité à se lancer dans le jeu et de puissance mécaniques de jeu propulsées par l’IA.” Il ne s’agit donc pas ici de remplacer le maitre de jeu par l’IA mais plutôt de faciliter certaines mécaniques (le calcul des combats par exemple, la création de personnages, etc.) par le biais de l’Intelligence artificielle. L’IA pourrait aussi être une aide à la création de campagnes personnalisées par le joueur.

Il faudra tout de même qu’Hasbro se mette d’accord avec certains revendeurs officiels D&D, comme Dungeon Masters Guild, qui interdisent spécifiquement la vente de produits créés en partie ou générés directement par l’IA.