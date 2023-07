Galaxy Watch 6 et Watch 6 Classic : de grosses améliorations générales (nouvelle puce, gros écrans, apps etc.)

C’est la farandole de nouveautés du côté de Samsung. Après les smartphones pliables et les tablettes pliables, le numéro un de l’électronique grand public dévoile ses nouvelles gammes de smartwatchs. Les Galaxy Watch 6 et Watch 6 Classic partagent pratiquement la même fiche technique, hormis les dimensions de leur écran à bordures réduites, de 43 ou 47 mm de diagonale pour les modèles Galaxy Watch 6 Classic, contre 40 et 44 mm pour les Galaxy Watch 6 « standard ». Ces écarts de diagonale influent aussi sur la capacité des batteries, de 300 mAh pour la Watch 6 standard, et de 425 mAh pour la Classic (avec support de la charge rapide WPC pour les deux modèles).

Pour le reste, tout est en commun, soit le processeur Exynos W930 épaulé par 2 Go de RAM, les 16 Go de capacité de stockage, les 1000 à 2000 nits de luminosité des écrans, le verre saphir ou bien encore le nouveau système de fixation des bracelets compatibles, qui se rapproche désormais de la simplicité des Apple Watch. Les évolutions sont aussi d’ordre logiciel : l’app de santé notifie désormais l’utilisateur en cas de fréquence cardiaque anormalement élevée, les fonds d’écrans peuvent s’afficher en 3D et un témoin lumineux précise que la toquante a son microphone activé. Pour rappel, les deux montres connectées fonctionnent sous le système d’exploitation Wear OS (4.0) de Google.

Au premier plan, un modèle Classic

Les deux modèles de Galaxy Watch 6 peuvent être précommandés dès aujourd’hui et seront proposées à la vente à partir du 11 août prochain. Il faudra débourser 319 euros pour le modèle 40 mm (Bluetooth) ou 369 euros pour le même modèle en 4G, 339 euros pour Galaxy Watch 6 44 mm (Bluetooth) et 399 euros pour le modèle 4G, 419 euros pour le modèle Classic 43 mm (Bluetooth) ou 469 euros pour le même modèle compatible 4G, et enfin 449 euros pour le modèle 47 mm (Bluetooth) ou 499 euros en 4G.