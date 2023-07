Samsung annonce les Galaxy Tab S9/S9+/S9 Ultra, ses nouvelles tablettes premium

Samsung a présenté aujourd’hui trois nouvelles tablettes, les Galaxy Tab S9 (11 pouces), Galaxy Tab S9+ (12,4 pouces) et Galaxy Tab S9 Ultra (14,6 pouces). On se place sur le marché haut de gamme ici, à l’instar des smartphones Galaxy Z Flip 5 et Galaxy Z Fold 5 également annoncés aujourd’hui.

Présentation des Galaxy Tab S9

À première vue, les Galaxy Tab S9 peuvent ne pas sembler très différentes des Galaxy Tab S8 lancées au début de 2022. Cependant, Samsung a réussi à rassembler un certain nombre de petites améliorations qui se combinent pour former un bon ensemble.

Samsung utilise des écrans AMOLED (compatibles HDR10+) sur tous les modèles cette année. C’est un changement par rapport à la génération précédente, où le premier modèle n’avait pas le droit à une telle dalle.

Aussi, on retrouve la puce Snapdragon 8 Gen 2, ce qui assure beaucoup de puissance. Le Wi-Fi 6E est également de la partie, tout comme le Bluetooth 5.3, la 5G, un S Pen, un lecteur d’empreintes sous l’écran et quatre haut-parleurs.

Pour ce qui est de la capacité et de la mémoire vive, Samsung propose 128 ou 256 Go de stockage, qui s’accompagnent par 8 Go de RAM, ce qui concerne la Galaxy Tab S9. Pour la Galaxy Tab S9+, le stockage est de 256 ou 512 Go, avec 12 Go de RAM. Et pour la Galaxy Tab S9 Ultra, ce sont 256 Go, 512 Go ou 1 To. Les deux premiers modèles ont le droit à 12 Go de RAM, là où le troisième grimpe à 16 Go de RAM. A noter que toutes les tablettes peuvent avoir jusqu’à 1 To de stockage supplémentaire grâce à une carte microSD.

Côté photo, la Galaxy Tab S9 embarque à l’arrière un capteur de 13 mégapixels et un capteur frontal de 12 mégapixels. Pour la Galaxy Tab S9+, il y a des capteurs de 13 et 8 mégapixels à l’arrière, et 12 mégapixels à l’avant. Et pour la Galaxy Tab S9 Ultra, il faut ajouter un capteur de 12 mégapixels à l’avant par rapport à sa petite soeur.

Derniers points, la batterie et la résistance à l’eau. Les trois tablettes ont des batteries de 8 400 mAh, 10 090 mAh et 11 200 mAh. Et toutes les trois ont une résistance à l’eau IP68. C’est la première fois qu’une telle certification existe pour les tablettes de Samsung.

Prix et date de sortie

Les précommandes pour les trois Galaxy Tab S9 sont en place jusqu’au 10 août, avec la commercialisation qui aura lieu le 11 août. La Galaxy S9 débute à 899€, la Galaxy S9+ à 1 149€ et la Galaxy Tab S9 Ultra à 1 349€.