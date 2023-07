L’application de ChatGPT débarque sur Android, mais pas partout

Après iOS, c’est au tour d’Android d’avoir le droit à une application ChatGPT officielle développée par OpenAI, la société derrière le chatbot. La disponibilité se fait dès aujourd’hui, mais seulement dans quelques pays au départ.

Comme pour la version iOS, vous pouvez parler à l’IA générative pour obtenir des conseils, des réponses et plus encore. Vous pouvez aussi faire des requêtes vocales en utilisant la reconnaissance vocale interne d’OpenAI, synchroniser l’historique de vos conversations sur tous les appareils et exporter des données.

Si vous avez ChatGPT Plus, à savoir l’abonnement payant qui donne notamment accès à GPT-4, vous pouvez en profiter comme c’est déjà le cas sur la version Web.

Une fois l’application téléchargée, vous êtes accueilli par un écran de connexion aux couleurs vives. On voit apparaître une clause de non-responsabilité indiquant que ChatGPT a des défauts et peut être inexact, ce qui est un bon rappel. L’interface est simple et offre la même expérience que sur le Web, avec une fenêtre qui permet d’engager la conversation ou de poser des questions.

Vient maintenant le cas de la disponibilité. OpenAI annonce que l’application Android pour ChatGPT est disponible gratuitement sur le Play Store aux États-Unis, en Inde, au Bangladesh et au Brésil. D’autres pays y auront le droit dès la semaine prochaine. Mais la liste des pays en question n’est pas communiquée.