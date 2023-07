Microsoft dévoile une manette Xbox qui… sent la pizza

Si vous aimez la pizza, Microsoft a pensé à vous avec une manette Xbox dédiée. Cette manette a la particularité de sentir la pizza. Cela fait partie d’une campagne promotionnelle pour la sortie prochaine du nouveau film avec les Tortues Ninja, Ninja Turtles : Teenage Years.

Voici comment Microsoft présente la manette :

Les fans peuvent tenter de gagner les manettes sans fil en suivant le Xbox Game Pass sur Twitter et en retweetant le tweet officiel du concours Xbox Game Pass. Le concours se déroulera du 24 juillet au 13 août 2023. Pour connaître les règles officielles et les conditions d’éligibilité, rendez-vous ici . Pour les fans de New York, vous pouvez vous joindre à la célébration et découvrir en personne les manettes parfumées à la pizza, faire le plein de pizzas et jouer dans le Xbox Gaming Lounge au Microsoft Experience Center sur la 5e Avenue de 16 heures à 19 heures le 2 août 2023.

Satisfaites votre envie de botter des fesses avec la première manette au monde parfumée à la pizza ! Conçues pour vous faire sentir l’odeur du repas préféré des Tortues pendant vos parties, ces manettes sans fil Xbox exclusives sont dotées d’un diffuseur de parfum intégré en forme de tranche de délicieuse pizza new-yorkaise. La manette se décline en quatre variantes, chacune représentant les couleurs, les armes et la personnalité d’un frère Tortue : Leonardo, Raphael, Donatello et Michelangelo.

the pizza party never stops with these guys🍕

follow @XboxGamePass & RT this post with #XboxTMNTMoviesweepstakes for a chance to win these TMNT-inspired controllers!

be sure to see @TMNTMovie in theatres 8/2/23 in the US!

ages 18+. ends 08/13/23. rules: https://t.co/C2Pjfi7yru pic.twitter.com/h6P3sjcvu7

— Xbox Game Pass (@XboxGamePass) July 24, 2023