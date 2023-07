Activision Blizzard coupe dans sa division eSport et réduit la voilure de l’Overwatch League

Au moment même où Activision Blizzard annonçait les résultats faramineux de son premier semestre 2023, des dizaines d’employés de la division eSport du groupe recevaient un mail de licenciement. Cette coupe sombre brutale a d’abord été annoncée par The Verge avant d’être confirmée à Game Informer par Brad Crawford, l’un des responsables de l’eSport chez Activision Blizzard. Une cinquantaine d’employés auraient ainsi été « remerciés », sans aucun parachute de secours : » Il n’y a eu aucun avertissement. Tout le monde est choqué. Ni moi, ni mes collègues licenciés ont reçu l’opportunité de changer de poste ou rejoindre une autre équipe » déclare un ex-employé d’Activision visiblement encore bouleversé. La reprise en main de Microsoft changera peut-être ses pratiques, du moins peut-on l’espérer.

Et ce n’est pas tout, car le rapport semestriel d’Activision Blizzard indique clairement que l’éditeur va réduire la voilure de l’Overwatch League (tournoi eSport du jeu Overwatch) : « Durant le second trimestre, nous avons amendé certains accords avec les équipes participant à la Overwatch League. » précise le document. Les nouveaux accords avec les équipes de l’Overwatch League ne seront pas vraiment en faveur des participants, au point qu’Activision a déjà envisagé un refus des joueurs et proposera le cas échéant une compensation de résiliation de 6 millions de dollars pour chaque équipe ! En d’autres termes, Activision Blizzard n’est pas là pour négocier : soit les joueurs eSport d’Overwatch acceptent le nouveau deal, soit ils s’en vont avec un joli chèque à la clef. Ambiance…

Les jours d’Overwatch 2 sont-ils comptés ? Sur la scène eSport cela semble en prendre le chemin en tout cas… Brad Crawford jure ses grands dieux que l’eSport n’est pas en danger chez Activision tandis que le commissaire de l’Overwatch League Sean Miller promet que les compétitions s’étendront jusqu’en « 2024 et au delà ». Les promesses n’engagent que ceux…., vous connaissez la suite.