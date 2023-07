Résultats : Activision Blizzard en super forme avant son rachat définitif par Microsoft

Au moment de l’annonce du rachat d’Activision Blizzard par Microsoft, l’éditeur américain n’était pas vraiment au mieux de sa forme, entre franchises exsangues et affaires de harcèlements en interne. Désormais, à quelques semaines de la fusion définitive, Activision Blizzard affiche des résultats records, des résultats qui viendront donc bientôt grossir le chiffre d’affaires de la branche Xbox. Sur les 6 premiers mois de l’année, Activision Blizzard a en effet réalisé un chiffre d’affaires monstrueux de 4,5 milliards de dollars et des bénéfices d’1,3 milliards. C’est énorme, et c’est aussi nettement plus que les 3,3 milliards de dollars de CA enregistrés sur la même période en 2022, idem pour les bénéfices (674 millions de dollars sur le H1 2022). C’est la première fois que Blizzard passe la barre du milliard de dollars sur un semestre.

Diablo 4 a largement participé à ces chiffres canons : plus de 10 millions de joueurs se sont déjà précipités sur le titre, pour un cumul de 700 millions d’heures de jeu. Activision Blizzard confirme aussi que Diablo Immortal a cartonné sur la période. Call of Duty : Modern Warfare 2 continue d’engranger les dollars, et efface la déconvenue de Call of Duty : Vanguard. Quant à Call of Duty Mobile, le cap des 3 milliards de dollars est franchi depuis le lancement en 2019. Si l’on rajoute à ce tableau l’énorme succès perpétuel de Candy Crush (développé par King), il n’est pas exagéré d’affirmer que le mobile est une véritable vache à lait de l’éditeur. Microsoft ne ment sans doute pas lorsqu’il prétend que le rachat vise principalement les studios mobiles d’Activision Blizzard King. Et dire que Call of Duty Warzone Mobile devrait sortir d’ici la fin de l’année…

A noter enfin que si l’on s’en tient aux résultats actuels d’Activision Blizzard King, Microsoft devrait revenir à 2 petits milliards de Sony sur une année complète. C’est un combat de titans qui s’engage…