Microsoft et Activision reportent le rachat, le temps de tout régler

Microsoft doit racheter Actisivion Blizzard, mais le fait de boucler la transaction attendra le 18 octobre au plus tard. Cela s’explique par quelques détails à régler, notamment le cas du Royaume-Uni qui n’a pas toujours été partant pour donner son feu vert.

« La récente décision aux États-Unis et les approbations dans 40 pays confirment que l’accord est bon pour la concurrence, les joueurs et l’avenir des jeux », a tweeté Lulu Cheng Meservey, le directeur commercial des affaires générales d’Activision Blizzard. « Compte tenu des approbations réglementaires mondiales et de la confiance des entreprises dans le fait que la CMA reconnaît désormais qu’il existe des solutions pour répondre à leurs préoccupations au Royaume-Uni, les conseils d’administration d’Activision Blizzard et de Microsoft ont autorisé les entreprises à ne pas mettre fin à l’accord avant le 18 octobre ».

Phil Spencer, le responsable de la branche jeu vidéo chez Microsoft, a posté un tweet similaire. « Nous sommes optimistes quant à la réalisation de ce projet et nous sommes impatients d’apporter plus de jeux à plus de joueurs partout dans le monde », a-t-il indiqué.

Microsoft et Activision Blizzard ont également accepté une indemnité de rupture plus élevée et de nouveaux accords commerciaux pour la transaction. L’indemnité de rupture, payable si Microsoft ou Activision se retire de l’accord, est désormais fixée à 3,5 milliards de dollars si l’accord n’est pas conclu avant le 29 août. Elle passe à 4,5 milliards de dollars si le 15 septembre passe sans que l’accord soit finalisé. Activision a également accepté d’éventuellement séparer la société ou certains de ses actifs ou de mettre en œuvre d’autres solutions légales pour réaliser la fusion avec les autorités de régulation britanniques.

Pour rappel, l’annonce du rachat d’Activision Blizzard par Microsoft avait eu lieu la première fois en janvier 2022.