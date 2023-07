Dolphin, émulateur pour GameCube et Wii, annule sa sortie sur Steam

L’émulateur Dolphin ne sortira finalement pas sur Steam. Celui-ci qui permet de jouer aux jeux GameCube et Wii a connu plusieurs blocages de la part de Nintendo depuis plusieurs mois.

C’est sur son blog que Dolphin annonce l’abandon de la sortie sur Steam :

Après un long silence, nous avons une annonce difficile à faire. Nous abandonnons nos efforts pour sortir Dolphin sur Steam. C’est Valve qui gère la boutique et qui peut imposer les conditions qu’il souhaite pour que les logiciels y apparaissent. Mais étant donné la position de longue date de Nintendo sur l’émulation, nous trouvons que l’exigence de Valve d’obtenir l’approbation de Nintendo pour une sortie sur Steam est impossible. Malheureusement, c’est tout.

L’équipe à l’origine de Dolphin a annoncé fin mars son intention de proposer l’émulateur sur Steam, la plateforme de distribution numérique pour PC de Valve. Cependant, en mai, l’équipe a annoncé que la sortie sur Steam était « indéfiniment reportée » après avoir reçu une ordonnance de cessation et de désistement de la part de Nintendo.

L’éthique et la légalité de l’émulation de jeux vidéo sont un sujet régulièrement débattu dans l’industrie, mais la position de Nintendo est claire, et elle a eu un effet glacial sur la communauté de l’émulation. Le mois dernier, Reddit a fermé la communauté la plus importante sur l’émulation et le piratage de la Nintendo Switch après que son nombre de membres a chuté à la suite du lancement de The Legend of Zelda : Tears of the Kingdom.