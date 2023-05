Nintendo fait tout pour bloquer l’émulateur Dolphin sur Steam

Dolphin, un émulateur qui permet de jouer aux jeux GameCube et Wii sur PC, devait débarquer sur Steam, mais Nintendo a fait le nécessaire pour bloquer le processus.

« C’est avec beaucoup de déception que nous devons annoncer que la sortie de Dolphin sur Steam a été indéfiniment reportée », déclare l’équipe de l’émulateur. « Valve nous a notifié que Nintendo a émis une ordonnance de cessation et d’abstention citant le DMCA contre la page Steam de Dolphin, et a retiré Dolphin de Steam jusqu’à ce que l’affaire soit réglée. Nous sommes actuellement en train d’étudier nos options et nous aurons une réponse plus détaillée dans un futur proche ».

Nintendo a également réagi suite à cette affaire. Un porte-parole déclare :

Nintendo s’engage à protéger le travail acharné et la créativité des ingénieurs et des développeurs de jeux vidéo. Cet émulateur contourne illégalement les mesures de protection de Nintendo et exécute des copies illégales de jeux. L’utilisation d’émulateurs illégaux ou de copies illégales de jeux nuit au développement et finit par étouffer l’innovation. Nintendo respecte les droits de propriété intellectuelle des autres entreprises et attend d’elles qu’elles fassent de même.

La légalité et la moralité de l’émulation des jeux vidéo est un sujet régulièrement débattu dans l’industrie, et l’issue de cette affaire créera peut-être un nouveau précédent pour l’avenir.

Phil Spencer, le patron de Xbox chez Microsoft, croit en cette pratique en tant qu’outil de préservation, et espère qu’un jour « n’importe qui pourra acheter n’importe quel jeu ».