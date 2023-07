IA : Meta et Microsoft à deux sur le LLaMA

Microsoft mangerait-il à tous les râteliers dans le secteur des modèles de langage et des IA génératives ? Après le partenariat avec OpenAI permettant d’intégrer GTP-4 (ChatGPT) à Bing et à Office, voilà que la firme de Redmond a annoncé ce 18 juillet le déploiement de LLaMA 2 sur son service de cloud computing Azure. Et LLaMA 2, c’est la seconde mouture du modèle de langage développé par… Meta.

De fait, Meta et Microsoft ont bien signé un accord de collaboration concernant LLaMA, un accord qui met aussi l’accent sur l‘open source. Meta précise ainsi dans article de blog que « Donner aux entreprises, aux startups, aux entrepreneurs et aux chercheurs l’accès à des outils développés à une échelle qu’il serait difficile de construire eux-mêmes, soutenu par une puissance de calcul à laquelle ils n’auraient peut-être pas accès autrement, leur ouvrira un monde d’opportunités pour expérimenter, innover dans des domaines passionnants. L’open source stimule l’innovation, car il permet à beaucoup plus de développeurs de construire avec de nouvelles technologies ».

En d’autres termes, les clients « Azure » de Microsoft pourront demain « customiser » LLaMA 2 et adapter le modèle de langage à leurs besoins spécifiques. Tout ne sera pas open source néanmoins, à commencer par les données de LLaMA 2 relatives aux produits ou services de Meta. LLaMA 2 est directement disponible aux clients Microsoft Azure dans le catalogue de modèles Azure AI et permettra notamment aux développeurs d’implémenter des filtrages de contenu sophistiqués. A noter enfin que LLaMA 2 est aussi disponible sur les plateformes Amazon Web Service (AWS) et Hugging Face.