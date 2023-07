Christopher Nolan est partant pour réaliser un James Bond : « un privilège incroyable »

Et si Christopher Nolan était le réalisateur du prochain film James Bond ? Il n’y a pour le moment aucune information à ce sujet. Mais le réalisateur britannique, en pleine promotion de son film Oppenheimer, a déclaré qu’il serait partant.

C’est lors d’une interview avec Josh Horowitz que Christopher Nolan a répondu à la question sur la possibilité de réaliser un film James Bond :

J’adore ces films. L’influence de ces films sur ma filmographie est incroyablement évidente, vous savez, alors il n’y a aucune tentative de s’y soustraire. J’adore ces films et ce serait un privilège incroyable d’en faire un, mais en même temps, lorsque vous incarnez un personnage comme celui-là ou que vous travaillez comme celui-là, vous travaillez dans le cadre d’un ensemble particulier de contraintes. Il faut donc avoir la bonne attitude à cet égard, il faut que ce soit le bon moment dans votre vie créative où vous pouvez exprimer ce que vous voulez exprimer, et vraiment vous enfoncer dans les contraintes appropriées parce que vous ne voudriez jamais vous attaquer à quelque chose comme ça et le faire mal en quelque sorte. C’est le genre de responsabilité à laquelle j’ai pensé lorsque j’ai accepté Batman.

Vous ne voudriez pas vous lancer dans un film si vous n’êtes pas totalement engagé dans ce que vous pouvez apporter sur le plan créatif, que ce soit en tant que scénariste, acteur ou autre, c’est le lot complet. Mais non, je m’en tiens à la réponse précédente, à savoir qu’il faudrait vraiment que l’on ait besoin de vous, que l’on veuille vraiment que vous apportiez la totalité de ce que vous apportez au personnage. Sinon, je suis très heureux d’être le premier à faire la queue pour voir ce qu’ils feront.