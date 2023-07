Christopher Nolan ne veut pas refaire un film de super-héros, mais laisse la porte ouverte pour Star Wars

Christopher Nolan est en pleine promotion pour son film Oppenheimer qui sort le 19 juillet au cinéma. Il a fait plusieurs interviews, dont une avec le YouTubeur HugoDécrypte, où il a notamment été question de super-héros et de Star Wars.

Pas de nouveau film de super-héros pour Nolan

Lors d’une séquence où l’invité peut répondre « oui », « non » ou je « passe », HugoDécrypte demande à Christopher Nolan s’il serait prêt à réaliser un nouveau film de super-héros. La réponse est non ici. Pour rappel, Christopher Nolan a réalisé la trilogie Batman avec (Batman Begins, The Dark Knight et The Dark Knight Rises) avec Christian Bale dans le rôle de l’homme chauve-souris. Ce fut un joli succès auprès du public, tout particulièrement The Dark Knight qui est considéré pour beaucoup de personnes comme le meilleur film de super-héros.

Une autre question a été de savoir s’il aimerait réaliser un film Star Wars. Christopher Nolan réfléchit un instant et répond « je passe ». En comparaison, le « non » pour les films de super-héros a été prononcé sans hésitation.

Une expérience dans la science-fiction

Christopher Nolan a une grande expérience de la science-fiction. Parmi ses films les plus célèbres, il y a Inception et Interstellar qui partent tous deux de concepts relativement terre-à-terre pour évoluer rapidement vers le fantastique. Il convient également de noter que le réalisateur britannique est un grand fan de Star Wars et qu’il a eu des conversations intéressantes avec George Lucas à propos de la saga.

Il faut savoir qu’il a déjà été questionné sur le fait de réaliser un film Star Wars, cela remonte à 2014. « Quant à savoir si je l’aurais fait, je pense que j’aurais eu peur d’y toucher ! Il ose aller là où il est déjà allé dans Star Trek, et cela demande des couilles colossales », avait-il déclaré en parlant de J. J. Abrams qui a réalisé Star Wars : Le Réveil de la Force. « Je suis bien plus à l’aise en essayant de faire mon propre truc qu’en portant le poids et les attentes du monde entier – en particulier des quadragénaires comme moi qui vivent et meurent avec chaque nouvelle information sur Star Wars ».

A-t-il toujours la même mentalité neuf ans plus tard ?