Twitter va bientôt proposer la publication de longs articles

Twitter veut réellement aller au-delà des simples tweets, avec Elon Musk qui annonce une fonctionnalité permettant de publier de longs articles. C’est en cours de développement.

Des utilisateurs ont remarqué que Twitter a discrètement renommé sa fonction Notes en Articles. Certains ont interpellé Elon Musk à ce sujet et celui-ci a indiqué : « Cela permettra aux utilisateurs de publier des articles très longs et complexes avec des médias mixtes. Vous pouvez publier un livre si vous le souhaitez ».

This will allow users to post very long, complex articles with mixed media. You could publish a book if you want.

— Elon Musk (@elonmusk) July 18, 2023