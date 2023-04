Twitter propose les tweets à 10 000 caractères, en gras ou italique, avec Blue

Twitter a décidé d’enrichir son abonnement payant Blue et annonce la mise en place de tweets pouvant contenir 10 000 caractères. C’était 4 000 depuis février. Pour les utilisateurs gratuits, on reste sur 280 caractères.

Le passage à 10 000 caractères pour les longs tweets n’est pas le seul changement. En effet, les abonnés peuvent maintenant avoir une mise en forme, en mettant leur texte en gras ou en italique.

C’est par le biais d’un tweet que Twitter annonce la nouvelle limite et la mise en forme :

We’re making improvements to the writing and reading experience on Twitter! Starting today, Twitter now supports Tweets up to 10,000 characters in length, with bold and italic text formatting.

Sign up for Twitter Blue to access these new features, and apply to enable…

— Twitter Write (@TwitterWrite) April 14, 2023