Twitter Blue est maintenant disponible dans le monde

L’abonnement Twitter Blue est désormais disponible pour les utilisateurs dans le monde, annonce le réseau social. L’offre était jusqu’à présent dans 50 pays, dont en France.

Twitter Blue permet d’avoir plusieurs bonus sur le réseau social :

Twitter Blue is now available globally! Sign up today to get your blue checkmark, prioritized ranking in conversations, half ads, long Tweets, Bookmark Folders, custom navigation, Edit Tweet, Undo Tweet, and more. Sign up here: https://t.co/SBRLJccMxD

— Twitter Blue (@TwitterBlue) March 23, 2023