Twitter annonce la possibilité de publier de longs tweets avec 4 000 caractères

Twitter monte d’un cran et annonce que ses utilisateurs peuvent désormais publier de longs tweets avec 4 000 caractères. La limite jusqu’à présent était de 280 caractères. Mais il s’avère que la plupart des utilisateurs vont rester avec celle-ci.

En effet, il y a deux conditions pour être en mesure de poster des tweets de 4 000 caractères. La première est d’être abonné à Twitter Blue, le service du réseau social qui ajoute quelques fonctionnalités. La seconde est qu’il faut être un utilisateur américain. En effet, il y a pour le moment cette limitation sans que l’on comprenne réellement pourquoi sachant que Twitter Blue est disponible dans quelques pays maintenant, dont en France depuis quelques jours.

Que se passe-t-il quand vous voyez un long tweet ? Va-t-il occuper un espace notable sur votre timeline ? La réponse est non. Twitter vient tronquer le tweet et affiche un bouton « Voir plus ». Un appui dessus permet de voir le message en entier dans une fenêtre à part. Il est ensuite possible de revenir en arrière pour retrouver sa timeline.

need more than 280 characters to express yourself?

we know that lots of you do… and while we love a good thread, sometimes you just want to Tweet everything all at once. we get that.

so we're introducing longer Tweets! you're gonna want to check this out. tap this 👉… https://t.co/lge9udRzLE

— Twitter Blue (@TwitterBlue) February 8, 2023