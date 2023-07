Threads voit son usage chuter quelques jours après son lancement

Meta a récemment lancé Threads, son nouveau réseau social, et ce fut un succès assez rapidement avec 100 millions d’utilisateurs en l’espace de quelques jours. Mais le buzz commence à retomber et l’usage est en baisse.

Les données de SimilarWeb et de Sensor Tower montrent une baisse du nombre d’utilisateurs actifs quotidiens et du temps passé sur Threads. Sensor Tower a enregistré une baisse d’environ 20% du nombre d’utilisateurs actifs quotidiens le mardi et le mercredi par rapport au samedi. De même, avec une baisse de 50%, le temps moyen passé par les utilisateurs sur l’application est passé de 20 à 10 minutes.

D’autre part, les données de SimilarWeb suggèrent une baisse d’environ 25% du nombre d’utilisateurs actifs quotidiens entre le 7 juillet (lendemain du lancement) et lundi, si l’on prend en compte les téléphones Android dans le monde entier. Le cabinet déclare à CNBC qu’il y avait environ 36,6 millions d’utilisateurs actifs sur Android lundi. « Bien que l’application ait suscité un vif intérêt au départ, tous les utilisateurs n’ont pas pris l’habitude de visiter Threads aussi souvent qu’ils le feraient avec d’autres applications sociales ».

Il sera donc intéressant de voir ce qu’il va se passer au fil des prochaines semaines. Après tout, Threads a vu le jour il y a une semaine. Et encore, le réseau social n’est pas encore disponible dans les pays de l’Union européenne. Mais pour le moment, l’usage est en baisse.