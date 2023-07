Threads confirme bloquer l’usage aux Européens (même avec un VPN)

Le réseau social Threads de Meta, qui dépasse les 100 millions d’utilisateurs, n’est plus accessible pour les utilisateurs dans les pays de l’Union européenne. Officiellement, l’application n’est pas disponible depuis le départ, mais certains ont réussi à l’installer avec quelques méthodes. Aujourd’hui, un blocage est mis en place, même pour ceux qui utilisent un VPN.

« Threads n’est actuellement pas disponible dans la plupart des pays d’Europe et nous avons pris des mesures supplémentaires pour empêcher les personnes basées dans ces pays d’y accéder pour le moment. L’Europe reste un marché incroyablement important pour Meta et nous espérons que Threads y sera disponible à l’avenir », a déclaré le groupe à TechCrunch.

L’astuce pour télécharger l’application de Threads est d’utiliser un compte américain ou autre sur son iPhone puis passer par l’App Store. Pour Android, il suffit de télécharger le fichier APK sur un site de confiance. La manipulation reste possible, mais le fait d’ouvrir l’application ne chargera pas les contenus, comme l’a fait savoir Meta et comme le montrent plusieurs utilisateurs.

Okay, it actually seems as if Meta truly decided to ban Europe in Threads, as it's available globally, but not from Europe (even with a VPN). pic.twitter.com/Al64RL674G

— Yury Molodtsov ⚡️ (@y_molodtsov) July 14, 2023