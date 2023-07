Marvel, Star Wars : le patron de Disney reconnaît que la quantité a joué sur la qualité

Trop de Marvel tue Marvel… c’est en tout cas ce que pense Bob Iger, le patron de Disney. Il reconnaît qu’il y a eu trop de contenus pour le MCU. C’est la même chose pour Star Wars.

La qualité plutôt que la quantité ?

« Il y a eu quelques déceptions. Nous aurions aimé que certaines de nos productions les plus récentes soient plus performantes », a déclaré Bob Iger sur CNBC. « Il ne s’agit pas d’un problème de personnel, mais je pense que dans notre empressement à développer notre contenu de manière significative pour servir principalement nos offres de streaming, nous avons fini par taxer notre personnel bien au-delà en termes de temps et d’attention».

« Marvel en est un excellent exemple », a ajouté le patron de Disney. « Ils n’avaient jamais été présents dans le secteur de la télévision à un niveau significatif. Non seulement ils ont augmenté leur production de films, mais ils ont fini par produire un certain nombre de séries télévisées, et franchement, cela a dilué l’attention et la concentration. Je pense que c’est plus la cause qu’autre chose ».

Côté film, un exemple récent est Ant-Man et la Guêpe : Quantumania, qui a obtenu des notes plus que moyennes dans le monde (en France, le score du public est de 2,5/5 sur AlloCiné). Ce fut aussi difficile au niveau du box-office avec seulement 476 millions de dollars de recettes. C’est plus que moyen pour un film Marvel.

Côté série, il y a Secret Invasion qui est en cours de diffusion. Ce serait assez mauvais au niveau des audiences, au point que ce soit le deuxième programme du MCU le moins regardé sur Disney+.

Au vu de la situation, Disney va lever le pied avec Star Wars et Marvel. Les fans peuvent espérer que la qualité va maintenant primer sur la quantité. Mais cela reste à voir.