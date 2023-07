Le ministre Bruno Le Maire vise une IA générative européenne sous 5 ans

À l’occasion des Rencontres économiques d’Aix-en-Provence, le ministre français de l’Economie Bruno Le Maire a affirmé qu’il était possible pour l’Union européenne de mettre au point son propre système d’intelligence artificielle générative, façon ChatGPT, sous cinq ans. Cela permettrait d’améliorer la productivité d’une économie « languissante », a-t-il fait valoir.

« L’intelligence artificielle générative va nous permettre, pour la première fois depuis plusieurs générations, de retrouver de la productivité, d’être plus efficaces », a déclaré Bruno Le Maire. Il a ajouté :

Je plaide donc, avant de poser les bases de la régulation de l’intelligence artificielle, pour que nous fassions de l’innovation, que nous investissions et que nous nous fixions comme objectif d’avoir un OpenAI européen sous cinq ans, avec les calculateurs, les scientifiques et les algorithmes nécessaires. C’est possible.