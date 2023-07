Smart E-Bike : ce vélo électrique embarque ChatGPT

Le vélo électrique est l’un des rouages essentiels de la transition énergétique, un rouage qui n’échappera pas lui non plus à la vague ChatGPT. Lors du salon Eurobike (21 au 25 juin 2023), le fabriquant allemand Urtopia a présente un modèle de vélo électrique qui embarque directement le modèle de langage d’Open AI. L’IA-assistant permettra d’interagir avec l’engin à l’aide de la voix, et ce même durant les trajets ! La Smart E-Bike est encore au stade du prototype avancé, mais le fabricant promet une foultitude de fonctions : ChatGPT pourra servir de coach sportif, et bien sûr renseignera en tems réel sur certaines caractéristiques du véhicules (vitesse, charge restante, kilomètres parcourus, etc. ). Mieux encore, la Smart E-Bike pourrait être compatible avec Fitness+, le service d’Apple d’entrainement et de maintien en forme !

Urtopia ne précise pas encore la date de disponibilité ni le prix de sa nouvelle Smart E-Bike. Si l’on s’en tient aux tarifs des modèles les plus haut de gamme de la marque, le prix devrait logiquement et allègrement dépasser les 3000 euros…