ChatGPT désactive une option qui permet de lire gratuitement les articles payants

OpenAI annonce avoir désactivé la fonction pour naviguer avec Bing au niveau de ChatGPT. En effet, il se trouve que des utilisateurs ont réussi à en profiter pour lire gratuitement des articles qui sont derrière un paywall, c’est-à-dire des articles payants.

C’est sur son site qu’OpenAI annonce la désactivation temporaire :

L’entreprise a également évoqué le sujet par le biais d’un tweet :

We've learned that ChatGPT's "Browse" beta can occasionally display content in ways we don't want, e.g. if a user specifically asks for a URL's full text, it may inadvertently fulfill this request. We are disabling Browse while we fix this—want to do right by content owners.

— OpenAI (@OpenAI) July 4, 2023