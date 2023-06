Activision Blizzard : Jim Ryan, le CEO de SIE, témoigne dans une vidéo de 70 minutes

Le procès entre la FTC et Microsoft se poursuit de plus belle, entre révélations, témoignages de hauts cadres et petites phrases d’avocats, l’objectif pour la FTC étant de convaincre la juge Jacqueline Scott Corley de bloquer le rachat d‘Activision Blizzard tandis que la firme de Redmond tente le tout pour le tout afin de démontrer que l’acquisition de l’éditeur des Call of n’aboutira pas à une distorsion de concurrence. Moins courageux (ou plus occupé) que son homologue Phil Spencer, Jim Ryan, le grand patron de SIE et de PlayStation, a témoigné à la barre il y a quelques heures… via un enregistrement vidéo de 70 minutes ! Le boss de PlayStation a attaqué bille en tête en décrivant un marché américain du jeu vidéo très orienté vers le « panpan-boumboum » (les FPS en somme) un marché qui deviendrait donc beaucoup trop favorable à Microsoft si ce dernier récupérait la franchise Call of Duty. Outre que le catalogue Xbox est nettement plus varié que ce que laisse entendre Ryan (Flight simulator, Psychonauts 2, Hi-Fi Rush, Pentiment, SoT, Starfield ou Hellblade 2 ne sont pas des FPS), l’argument d’ensemble frôle vraiment la caricature…

Jim Ryan entonne ensuite son refrain préféré, celui d’un Microsoft qui va s’accaparer Call of Duty pour lui seul, et au diable si Phil Spencer a prêté serment pour dire l’inverse il y a quelques dizaines d’heures à peine : « Nous croyons que Microsoft souhaite utiliser Call of Duty pour désavantager PlayStation en termes d’accessibilité » affirme avec sévérité le patron de SIE. Il n’est vraiment pas certain ici que Jim Ryan croit vraiment à ses propres déclarations, sachant qu’un ancien mail dévoilé lors du procès prouve que ce dernier ne craignait pas vraiment de perdre la franchise Call of : « Je suis assez certain que Call of Duty restera sur PlayStation pendant de nombreuses années. Nous avons de bons produits dans les fourneaux. Gardez les yeux ouverts. J’aurais préféré que cela n’arrive pas, mais nous irons bien, mieux que bien. » Aie.

Pour finir son long monologue, Jim Ryan a choisi de tacler en beauté le valeur du rachat de Microsoft. Les 69 milliards de dollars seraient bien mal dépensés nous dit Jim Ryan, qui ajoute que Sony a réussi à récupérer Bungie pour à peine 3,6 milliards : « nous croyons que Bungie nous donnera beaucoup plus (qu’Activision Blizzard, Ndlr) ». Ok, mais si Activision Blizzard ne vaut pas mieux qu’un seul studio récupéré par Sony, en quoi son rachat par Microsoft pourrait bien poser un soucis de concurrence ?