Dragon : les développeurs de Hitman planchent sur une exclusivité Xbox Series

Le procès opposant la FTC à Microsoft dans le cadre du rachat d’Activision Blizzard nous livre son lot journalier d’informations croustillantes. La révélation du jour concerne le studio IO Interactive, à qui l’on doit notamment la série des jeux Hitman. Et donc, les documents fournis au juge lors du procès indiquent que IOI travaille déjà depuis plusieurs années sur « Project Dragon », une future exclusivité pour les Xbox Series (aussi sur PC).

IOI avait confirmé en début d’année travailler sur un RPG fantastique de niveau AAA, un titre qui pourrait bien être ce mystérieux Project Dragon. Le studio précisait alors que ce nouveau jeu serait en mesure de « façonner l’avenir pour les années à venir de notre studio et des relations que nous avons établies avec nos joueurs ». Diantre ! Les documents précisent en outre que Project Dragon sera édité directement par Xbox Game Studios Publishing. A noter que IOI planche aussi sur un Project 007, un autre titre exclusif aux Xbox Series (le jeu avait déjà été annoncé, sans autres précisions).

Ces nouvelles informations révèlent aussi les différences entre Sony et Microsoft dans la gestion des exclusivités des éditeurs tiers, Sony préférant généralement payer pour des exclusivités temporaires (voire définitives) pour des jeux déjà en développement, tandis que Microsoft passe commande d’un projet calibré pour le Game Pass, comme Flight Simulator (développé en collaboration avec Asobo), As Dusk Falls et donc les deux projets en cours d’IO.