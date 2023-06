Octave Klaba (OVH) rachète Qwant et Shadow pour créer un cloud européen

Octave Klaba, fondateur de l’hébergeur OVH (OVHcloud), annonce la signature d’un contrat d’acquisition du moteur de recherche français Qwant, afin de bâtir un groupe européen de services informatiques baptisé Synfonium. Il est aussi question de Shadow, une service de cloud computing/gaming.

La finalisation de l’opération, dont le montant n’a pas été dévoilé, interviendra cet été, a-t-il ajouté dans un message publié sur Twitter.

Suite au POC de (new) Qwant et vos feedbacks, avec Miro, mon frère, et la Caisse des Dépôts, nous avons décidé de finaliser la création de Synfonium qui va maintenant racheter 100% de Qwant et 100% fe Shadow. Synfonium est détenue à 75% par Jezby Venture & Deep Code et à 25% par… pic.twitter.com/KJr1KKx4ox

— Octave Klaba (@olesovhcom) June 27, 2023