Synfonium : OVH, Shadow et Qwant veulent créer un cloud européen avec des services

Synfonium est une nouvelle plateforme qui peut plus ou moins être présentée comme le « Google européen », en regroupant OVH, Shadow et Qwant. C’est en train d’être mis en place.

En route vers Synfonium

Octave Klaba, fondateur d’OVH et actionnaire majoritaire de la plateforme de cloud computing/gaming Shadow, et le groupe Caisse des Dépôts (Banque des Territoires), actionnaire clé de Qwant, ont annoncé un partenariat en vue de créer Synfonium, une plateforme qui vise à offrir aux consommateurs et aux entreprises un accès transparent aux meilleurs services de collaboration européens basés sur le cloud, y compris le remote computing, le stockage sur le cloud, les fonctions de moteur de recherche, de vidéoconférence, et bien d’autres applications.

Pour cela, Octave Klaba est en négociations exclusives pour racheter le moteur de recherche Qwant. La valorisation serait autour de 150 millions d’euros.

Si l’opération est validée, Synfonium proposera dans un premier temps d’inclure les services de cloud computing de Shadow et son application de stockage dans le cloud, Shadow Drive, ainsi que Qwant, le moteur de recherche tourné en priorité vers le respect de la vie privée de ses utilisateurs.

À l’avenir, Synfonium prévoit d’ajouter d’autres services à la plateforme par l’intermédiaire d’une combinaison de développements internes, d’acquisitions supplémentaires et de partenariats avec des entreprises qui partagent sa vision et ses valeurs, en tirant parti des mérites techniques des meilleures solutions logicielles européennes et de l’innovation offerte par les communautés de logiciels libres. Le groupe Synfonium sera détenu à 75% par Octave et Miroslaw Klaba, les cofondateurs d’OVH, tandis que la Caisse des Dépôts détiendra une participation de 25%.

« Nous pensons que l’Europe dispose d’un grand nombre de solutions logicielles innovantes qui bénéficieraient grandement d’une plateforme conçue pour leur distribution et leur interaction optimisée. Synfonium est destiné à servir d’hôte et d’accélérateur pour ces technologies, en commençant par celles de Shadow et de Qwant », a déclaré Octave Klaba.