Shadow : Octave Klaba (OVH) l’emporte et reprend Blade

C’est donc Octave Klaba, le fondateur d’OVH, qui va être le repreneur de Blade, la société derrière le service Shadow. Le tribunal de Commerce de Paris a rendu sa décision aujourd’hui. Il a préféré l’offre d’Octave Klaba à celle de Scaleway.

Shadow bascule chez Octave Klaba et HubiC

La reprise de Blade/Shadow par Octave Klaba se fait par le biais de HubiC, un service de stockage en ligne qui appartient à OVH. Next Inpact explique que le tribunal a préféré le prix supérieur proposé par HubiC, le coût de licenciements inférieur et la « constance dans son implication et son engagement depuis le début de l’appel d’offre ». Qui plus est, il avait reçu l’avis favorable de l’administrateur judiciaire et du dirigeant. Ce n’est pas le cas des représentants des salariés qui, à l’inverse, préféraient l’offre de Scaleway.

Nous sommes maintenant à l’étape de cession. Cette procédure devrait prendre quelques semaines tout au plus. Octave Klaba a déjà dit que son intention avec un tel rachat était de développer une alternative européenne à Office 365/G Suite. Mais comme il l’indique dans un tweet publié aujourd’hui, il compte aussi « bâtir la meilleure offre du cloud gaming au monde ».

Très heureux d’avoir été retenu par le Tribunal de Commerce de Paris pour le 1UP de @Shadow_France ! L’ambition est simple : bâtir la meilleure offre du Cloud Gaming au Monde ! On a désormais tout dans 1 seule boite: équipe talentieuse, aucun souci de CAPEX, le marché mondial ! pic.twitter.com/Yz3RlV02dy — Octave Klaba (@olesovhcom) April 30, 2021

Rien ne change pour l’instant

Pour rappel, Shadow est un service de cloud computing. Il donne accès à un ordinateur puissant, et ce à distance. Il suffit d’une simple connexion Internet pour y accéder. Blade avait tout particulièrement mis en avant l’aspect cloud gaming avec son service. Mais cela reste une machine sous Windows 10. Il est donc possible de faire plusieurs choses et pas seulement jouer.

Au fait, que va-t-il se passer pour les clients existants ? Rien pour l’instant, ils peuvent continuer à utiliser leur PC à distance. Des informations seront communiquées plus tard pour détailler la nouvelle stratégie.