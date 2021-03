Octave Klaba (fondateur d’OVH) veut racheter Blade (Shadow)

Blade, qui propose le service de cloud computing Shadow, pourrait bien se faire racheter par Octave Klaba. Le fondateur d’OVH a exprimé son envie, suite au redressement judiciaire de Blade. Il veut notamment développer une alternative européenne à Office 365/G-Suite.

Octave Klaba prochain propriétaire de Blade ?

Jezby, le fonds d’investissement d’Octave Klaba, se positionne comme un candidat sérieux pour mettre la main sur Blade. Il va présenter un projet industriel financé et s’aligner sur les besoins en cash estimés entre 30 et 35 millions d’euros. Cela permettrait aux équipes de Shadow de continuer le développement de leur service et, surtout, la livraison aux clients. Car c’est bien le problème aujourd’hui : il faut attendre de longs mois avant de pouvoir utiliser Shadow, après avoir passé sa commande.

Il est important de noter qu’OVH n’aurait rien à voir avec Blade en cas de rachat par Octave Klaba. L’entrepreneur français l’indique dans un message sur Twitter :

c’est pas OVHcloud. c’est juste moi :) — Octave Klaba (@olesovhcom) March 5, 2021

Un rachat par Octave Klaba pourrait en tout cas rassurer les utilisateurs de Shadow. Le principal intéressé connaît bien le monde des serveurs et le cloud de manière générale. On le voit bien avec OVH, à tel point que le groupe français est le leader européen sur le secteur du cloud.

À ce jour, Shadow attire surtout les joueurs. En effet, le service est taillé pour eux afin qu’ils puissent jouer dans de bonnes conditions. Mais cela ne se limite pas à qu’à cela. Shadow propose un PC complet sous Windows 10 dans le cloud. Tous les usages sont donc possibles. Certains peuvent, par exemple, faire du montage de vidéos 4K. Qu’importe la puissance de leur ordinateur physique, tout est géré à distance sur des serveurs.

Blade a été placée en redressement judiciaire le 2 mars, à la recherche d’un repreneur en plan de cession. La date de limite de dépôt des offres est fixée au 19 mars. L’envie d’Octave Klaba de mettre la main dessus pourrait donc rapidement se finaliser.