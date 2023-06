The Last of Us sur Amazon Prime Video : la série ne sera bientôt plus incluse dans l’abonnement

Amazon annonce que la série The Last of Us ne pourra plus être visionnée par l’ensemble des abonnés de Prime Video, et ce dès le 15 juillet. À compter de cette date, il faudra avoir le Pass Warner (9,99€/mois) pour continuer à la regarder.

Il faut savoir que la sortie française de The Last of Us a eu lieu en catastrophe. Pour rappel, c’est une série de HBO et c’est OCS qui détenait les droits en France pour ce qui est des contenus de la chaîne américaine. Mais HBO et OCS n’ont pas renouvelé leur accord, signifiant qu’OCS a perdu plein de contenus en janvier 2023. Quel était donc le scénario pour The Last of Us, sachant que la série devait faire ses débuts deux semaines plus tard ?

Ce fut flou pendant plusieurs jours, au point que les Français se demandaient si le programme allait être diffusé dans le pays. C’est finalement Amazon Prime qui a annoncé être le diffuseur. Tous les abonnés à Prime Video pouvaient voir la série. Mais six mois plus tard, voilà que la série va basculer sur le Pass Warner.

Il fallait s’y attendre : il faudra prendre le Pass Warner pour regarder The Last of US, à partir du 15 juillet… #ClassicPrime pic.twitter.com/qJ7GVhU2j7 — Stéphane Bauza (@stefbauza) June 25, 2023

Vous l’avez donc compris : si vous n’avez pas encore regardé la série et voulez la découvrir, vous avez jusqu’au 15 juillet pour le faire sans devoir débourser 9,99€ supplémentaires pour le Pass Warner.

Une question peut se poser : qu’en sera-t-il de la saison 2 ? Nécessitera-t-elle le Pass Warner dès le départ ? Ou Amazon fera-t-il un geste pour le proposer à l’ensemble des abonnés Prime Video ?