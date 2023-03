Le Pass Warner est disponible dans Amazon Prime Video (contenu, tarif)

Le Pass Warner est enfin disponible dès aujourd’hui via Amazon Prime Vidéo, ce qui signifie qu’aux 9,99 euros/mois il faudra ajouter les 6,99 euros mensuels de l’abonnement à Prime Video (si vous ne l’avez pas déjà). Les 30 premiers jours d’abonnement au service sont gratuits jusqu’au 3 avril, et il sera possible de se désabonner avant d’avoir à payer le premier mois facturé. Voilà pour les aspects strictement financiers du service, mais qu’en est-il des contenus ?

Sans surprise, tout le catalogue de HBO est là, et même si l’on ne bénéficie pas toujours de la 4K (seuls Game of Thrones, House of the Dragon et The Last of Us ont droit au 4K HDR), les premiers retours des testeurs/youtubeurs (qui ont eu l’accès un peu en avance) indiquent que la qualité d’image est globalement supérieure à ce qu’elle était sur OCS. En revanche, toujours pas de Dolby Atmos, ce qui est bien dommage. Concernant les programmes, il n’y a presque que des séries pour le moment, de nombreux films devant arriver sur TMC cinéma d’ici peu.

Outre les nombreuses séries d’HBO donc (GoT, House of the Dragon, Euphoria, The White Lotus, Westworld, etc.), on peut compter sur quelques films et séries de Warner Bros TV, sur huit séries de la chaine Adult Swim (dont Rick & Morty), sur Eurosport (en version limitée), CNN, Discovery Channel et Cartoon Network ou et sur un contenu encore faiblard pour TCM cinéma. Autant dire que s’il n’y avait pas les séries HBO, l’abonnement n’en vaudra pas vraiment la peine. Heureusement, Warner a déjà prévu d’enrichir le catalogue dans les semaines qui viennent, avec notamment l’arrivée durant ce mois de mars des programmes à la demande de TCM Cinéma, Eurosport, CNN, Discovery Channel, ID, Discovery Science, Cartoon Network et Boomerang.