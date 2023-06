Stable Diffusion : le générateur d’images passe au photoréalisme avec la version SDXL 0.9

Grand concurrent de Midjourney (et beaucoup moins censuré que ce ce dernier), l’IA générative Stable Diffusion XL passe à la version SDXL 0.9 et gagne de nombreuses fonctions supplémentaires : Stable Diffusion peut désormais générer une image à partir d’une image existante (image-to-image prompting voire outpainting), ce que pouvait déjà faire Midjourney, et peut même créer des parties d’images manquantes (inpainting)., un peu à la façon de l’IA générative intégrée à Photoshop. On note aussi de grosses améliorations dans le rendu des mains, et d’une façon générale dans le traitement des images photoréalistes. Stability AI publie sur son site des images comparatives qui prouvent en outre que les résultats se sont déjà considérablement améliorés entre SDXL Beta et SDXL 0.9 !

A gauche, SDXL Bêta, à droite la dernière version SDXL 0.9

Comme si ces évolutions ne suffisaient pas déjà à faire de Stable Diffusion un redoutable concurrent open source à Midjourney, Stable diffusion dans sa nouvelle version gère 3,5 milliards de paramètres ainsi qu’un pool de modèles composés de 6,6 milliards de paramètres différents ! Gageons que les maitres « prompteurs » sauront tirer tout le suc de cette nouvelle mouture…