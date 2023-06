Indiana Jones ne sortira pas sur PS5, ce sera une exclusivité Xbox/PC

Bethesda a déjà annoncé un jeu Indiana Jones, mais il ne sera pas disponible sur PlayStation 5. En effet, le groupe (qui appartient à Microsoft) va le proposer en exclusivité sur Xbox et PC. On le retrouvera également sur le Game Pass.

L’annonce initiale du jeu remonte à janvier 2021, lorsque Bethesda avait dévoilé un teaser sous forme de vidéo. Mais il n’y a eu aucune autre information depuis plus de deux ans maintenant. Il est bon de noter que le jeu a été annoncé quelques mois avant que Microsoft finalise le rachat de Bethesda pour 7,5 milliards de dollars.

L’information concernant l’exclusivité Xbox/PC a été dévoilée lors du procès en cours qui oppose Microsoft à la FTC, avec le premier qui essaye d’obtenir le feu vert pour son rachat d’Activision Blizzard. Peter Hines, directeur de l’édition mondiale de Bethesda, a expliqué que Bethesda aimait l’idée de supprimer le risque du développeur de jeu et de l’apporter sur le Xbox Game Pass. « La principale raison, à mon avis, est ce que j’ai dit à propos de la réduction des risques et de la recherche d’un certain degré de certitude », a déclaré le responsable. « Vous avez affaire à un concédant de licence qui va avoir une tonne de retours sur ce que vous faites, ajouter beaucoup de temps à votre emploi du temps ».

Microsoft a également rendu Starfield et Redfall de Bethesda des exclusivités Xbox/PC après l’acquisition. La FTC affirme que ce comportement pourrait s’étendre aux jeux d’Activision Blizzard si Microsoft devait conclure son projet d’acquisition de 68,7 milliards de dollars.