Un jeu Indiana Jones annoncé par Bethesda

Un nouveau jeu vidéo Indiana Jones va voir le jour, comme l’annonce Bethesda Softworks. C’est le studio MachineGames (qui appartient à Bethesda) qui va s’occuper du développement.

Bethesda annonce que le nouveau jeu Indiana Jones de MachineGames sera une histoire originale, qui n’a aucun lien direct avec les films avec Harrison Ford. Todd Howard sera le producteur exécutif du titre, avec Lucasfilm Games. Il s’agit de la nouvelle identité qui regroupe les jeux Star Wars et les autres licences de Lucasfilm. Pour rappel, l’annonce du label Lucasfilm Games a eu lieu pas plus tard qu’hier.

Il va en tout cas falloir patienter avant de découvrir le nouveau jeu Indiana Jeu de MachineGames. Bethesda suggère que le développement en est encore à ses débuts, mais le studio se dit « très enthousiaste de partager l’information ».

Le dernier jeu Indiana Jones remonte à 2009. Il s’agissait d’Indiana Jones et le Sceptre des rois. Il avait vu le jour sur Nintendo DS, Wii, PlayStation 2 et PlayStation Portable. Qu’en sera-t-il du prochain titre (qui n’a pas de date de sortie pour l’instant) ? Nous savons que Microsoft a racheté Bethesda. Doit-on comprendre que ce sera une exclusivité Xbox et PC ? Seul le studio a la réponse pour l’instant.