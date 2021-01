Lucasfilm Games devient la nouvelle bannière des jeux Star Wars

Il y a du changement du côté des jeux vidéo Star Wars qui sont maintenant sous la bannière Lucasfilm Games. Comme l’explique le site officiel de Star Wars, Lucasfilm Games est « l’identité officielle de tous les titres de jeux de Lucasfilm, un nom qui englobe le riche catalogue de jeux vidéo de la société ».

Le choix d’avoir Lucasfilm Games comme bannière pour tous les jeux Star Wars peut rappeler PlayStation Studios et Xbox Game Studios. Le premier recense des jeux qui sont exclusivement disponibles sur PlayStation. Le second regroupe des jeux uniquement sur Xbox et PC.

Lucasfilm Games a le droit à son propre logo, qui est plus que similaire à celui de Lucasfilm. Il y a également une vidéo de présentation qui montre différents jeux Star Wars, dont Star Wars Jedi: Fallen Order.

Naturellement, Lucasfilm Games a le droit à une présence sur les réseaux sociaux. Un compte Twitter (@LucasfilmGames) et un compte Facebook (facebook.com/LucasfilmGames) sont annoncés. Les joueurs passionnés par l’univers de Star Wars sont invités à les suivre pour avoir tous les détails sur les différents titres.

Malheureusement, l’annonce du jour n’a pas été l’occasion de découvrir un nouveau jeu. Mais qui sait, peut-être que nous aurons une surprise prochainement.