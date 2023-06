Meta va bloquer les articles des médias sur Facebook et Instagram au Canada

Au Canada, Facebook et Instagram bloqueront l’accès aux articles provenant des médias, a déclaré leur maison mère Meta en réaction à une loi tout juste votée qui oblige les géants du Web à payer pour diffuser le contenu des médias locaux.

Dans un communiqué, Meta indique :

Nous confirmons aujourd’hui que nous mettrons fin à l’accès aux nouvelles sur Facebook et Instagram à tous les utilisateurs au Canada, avant l’entrée en vigueur de la Loi sur les nouvelles en ligne (projet de loi C-18).

Nous avons répété à maintes reprises que pour nous conformer au projet de loi C-18, qui est adopté aujourd’hui par le parlement, le contenu partagé par les médias d’information, y compris les éditeurs de presse et les radiodiffuseurs, ne serait plus accessible aux utilisateurs de Facebook et Instagram au Canada.

Les changements apportés à l’accès au contenu de nouvelles n’auront aucune autre incidence sur les produits et services de Meta au Canada. Nous voulons assurer aux millions de Canadiennes et de Canadiens qui utilisent nos plateformes qu’ils pourront toujours rester en contact avec leurs amis et leur famille, faire croître leurs entreprises et soutenir leurs collectivités.