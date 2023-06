Meta (Facebook) va tester le blocage d’articles au Canada pour contester une loi

Meta annonce la mise en place prochaine d’un test qui consistera à bloquer les articles de presse sur Facebook et Instagram. Le groupe menace de le faire ensuite de façon permanente afin de contester le projet de loi C-18.

Un blocage d’articles au Canada

Le le projet de loi C-18 vise à obliger les plateformes telles que Meta et Google à négocier avec les éditeurs de presse canadiens afin de les rémunérer pour leur contenu. Mais la maison-mère de Facebook a déclaré qu’elle préférait bloquer complètement le contenu de l’information dans le pays plutôt que d’être obligée de rémunérer les médias.

Le groupe indique :

Comme nous l’avons mentionné, si le projet de loi C-18 — la Loi sur les nouvelles en ligne — est adopté, le contenu partagé par les médias d’information, y compris les éditeurs de presse et les radiodiffuseurs, ne sera plus accessible aux utilisateurs de Facebook et Instagram au Canada. Tandis que nous nous préparons à nous conformer à la législation, nous annonçons aujourd’hui le lancement sur les deux plateformes de tests qui empêcheront certains utilisateurs et éditeurs de consulter et de partager du contenu de nouvelles au Canada.

Pendant la période de test, qui durera plusieurs semaines, une petite proportion d’utilisateurs canadiens seront avertis s’ils tentent de partager du contenu des articles. Meta ajoute :

Les médias d’information auront toujours accès à leurs comptes et à leurs pages, et pourront toujours publier des liens et du contenu de nouvelles; toutefois, certains contenus ne pourront pas être consultés au Canada. Les médias d’information continueront d’avoir accès à Meta Business Suite ainsi qu’aux outils publicitaires. Les utilisateurs inscrits aux tests pourront recourir à une procédure d’examen s’ils estiment qu’ils ne font pas partie du champ d’application de la loi.

Un cas similaire en Australie

Les tests de Meta interviennent un peu plus de deux ans après le blocage total des contenus d’information en Australie, en réponse à une législation similaire. Mais le blocage a été critiqué pour sa mise en œuvre chaotique, avec une approche trop large qui a touché certains organismes gouvernementaux et organisations à but non lucratif, et qui était en fait une tactique de négociation musclée. Meta a par la suite annulé le blocage après que la législation a été amendée. La loi a été adoptée un peu plus tard.